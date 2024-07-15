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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

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قطعة ارض سكنية بمساحة29,448قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي ،مما يجعلها مثالية لبناء منزل أحلامك أو للاستثمار العقاري.بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك. فاين هوم العقارية ذ.م.م-تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم رخصة للسيد سمير:54404-رخصة تسجيل العقاري:53733 رقم رخصةتجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277148

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القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض سكنية: أرض سكنية في مدينة زايد خليفة، تتميز بموقعها الممتاز والقرب من الخدمات الأساسية مثل المدا.
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين:- - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
القسم: 

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
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10/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنيه موقع رائع فى جزيرة الناريل - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنيه موقع رائع فى جزيرة الناريل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر - يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL98.
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10/7/2024
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