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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قطعة ارض سكنية بمساحة29,448قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي ،مما يجعلها مثالية لبناء منزل أحلامك أو للاستثمار العقاري.بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك. فاين هوم العقارية ذ.م.م-تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم رخصة للسيد سمير:54404-رخصة تسجيل العقاري:53733 رقم رخصةتجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277148
-استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! -أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء.
15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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13/7/2024
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10/7/2024
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