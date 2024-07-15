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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قطعةارض سكنية بمدينة محمد بن زايد: تقع قطعةالأرض السكنية في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصةاستثماريةلا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أوللاستثمارالعقاري. -مساحةالأرض: 13,875قدم مربع -الرقم المرجعي: RL984893 فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل بالسيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277133
-استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! -أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء.
15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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13/7/2024
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13/7/2024
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12/7/2024
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10/7/2024
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10/7/2024
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10/7/2024
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