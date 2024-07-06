امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

-ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي مثالية لبناء منزل الأحلام أو للاستثمار العقاري. -بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، -مساحة:13,875قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984893 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466