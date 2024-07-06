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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي مثالية لبناء منزل الأحلام أو للاستثمار العقاري. -بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، -مساحة:13,875قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984893 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276082
*المجمع مكون من 3 فلل:- فيلا رئيسيةوفيلتين صغيرتين: *الفيلا رئيسية: -7 غرف نوم -مجلس -صالة طعام -غرف.
6/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ جاهز+مخزن-غرفة خادمة+غسيل *الطابق الا.
6/7/2024
*المجمع يقع على زاوية وشارعين:- *كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة .
6/7/2024
تتكون الفيل من: *الطابق الارضي:-مجلس -غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ جاهز+مخزن-غرفة خادمة-غرفة غسيل *الطابق.
6/7/2024
تتكون الفيل من: *الطابق الارضي:-مجلس -غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ جاهز+مخزن-غرفة خادمة-غرفة غسيل *الطابق.
6/7/2024
المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة عائل.
6/7/2024
فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
6/7/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس الرجال -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا .
6/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة ملابس - غرفة .
6/7/2024
فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: *2طابق مقسمين الي:-اربعه شقق *مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا -.
6/7/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ استعدادي -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة رئيسية واح.
6/7/2024
فيلا بالريف عبارة عن: -4 غرف -4 حمامات -مطبخ -مجلس -صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش -المساحة:.
6/7/2024
الفيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفتين نوم-غرفة معيشة-مجلسين-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة عائلة -مط.
6/7/2024
*الفيلا تتكون من : - 11 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - غرفة غ.
6/7/2024
فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على:4 شقق غرفتين و صال.
6/7/2024
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