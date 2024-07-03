امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.تقع بموقع مميز، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك. فاين هوم العقارية ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643.رقم رخصة(RERA):202401101466