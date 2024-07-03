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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

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قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.تقع بموقع مميز، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك. فاين هوم العقارية ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643.رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الناريل- جزيرة الناريل
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275705

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صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة29,448قدم مربع. مما يجعلها فرصة استثماريةلا تقدر بثمن. تمتاز بموقع مميز،مما يجع.
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3/7/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة:21,603 قدم مربع، رقم مرجعي:RL984919.فاين هوم .
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اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة: 31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟ -هل تريد قطعة ارض ل.
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اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية-للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم-امتلك الان قطعة الارض السكن.
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اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لأرض تجارية في منطقة محمد بن زايد، تتمتع بموقع استراتيجي ومساحة ممتازة. -مساحة 34,3.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لأرض تجارية في منطقة محمد بن زايد، تتمتع بموقع استراتيجي ومساحة ممتازة. -مساحة 34,3.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع: أرض سكنية في مدينة زايد خليفة، مساحة مثالية وموقع مرموق. فرصة استثمارية ممتازة للسكن العائلي .
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ستثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية للبيع في الريمان 1 تصلح لبناء فيلا مكونة من طابق .
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى البطين - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى البطين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية :- *مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم ال.
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3/7/2024
صورة الاعلان: تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**أرض سكنية - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع اح.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان ارض سكنيه موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان ارض سكنيه موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**ارض سكنية: *مساحة الارض : 27,801 قدم مربع *الرقم المرجعى: LP983512 لمزيد من المعلومات يرجى الات.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية أرض في منطقة البطين في أبوظبي مساحة كبيرة وموقع متميز، تصلح للاستثمار العقاري أو لبناء من.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن .
القسم: 

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2/7/2024
صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-ارض سكنية -موقع و فرصه مميزه -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 شركة فاين هوم ال.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة رائعه.
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2/7/2024
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