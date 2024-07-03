امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

قطعة ارض سكنية بمساحة29,448قدم مربع. مما يجعلها فرصة استثماريةلا تقدر بثمن. تمتاز بموقع مميز،مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري.بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك.رقم مرجع:RL984878 فاين هوم العقاريةذ.م.م.التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733.رقم الرخصةالتجارية:CN-1149643. رقم رخصة(RERA):202401101466