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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

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-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة رائعه. -تمتاز بموقع استراتيجي مثالي،مثالية لبناء منزل الأحلام أو للاستثمار العقاري. -الرقم المرجعي:RL984893 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:54404 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275558

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1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
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اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظر .
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 تصريح لبناء فيل.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *رقم مرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل م.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع-مساحة البناء:116,068.21قدم مربع- هذه الارض عليها تصريح بناء بن.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظ.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* ارض سكنية: *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم الت.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية : ** تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. .
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27/6/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* ارض سكنية تطل علي البحر * يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL9.
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27/6/2024
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