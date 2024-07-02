امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثماريةوتمتاز هذه القطعة بموق.

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