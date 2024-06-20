امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري.بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك. -الرقم المرجعي:RL984878 شركة فاين هوم العقاريه: رقم الرخصة:54404 رقم التسجيل العقاري:53733 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالسيد سمير:0503070042