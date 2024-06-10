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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. الرقم المرجعي : RL984878 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273104
*قطعة ارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتا.
10/6/2024
أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعي:RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم .
10/6/2024
أرض تجارية مساحتها: 29,162.44 قدم مربع مساحة البناء: 116,068.21 قدم مربع الرقم المرجعي: CL981180 .
10/6/2024
ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة :21,603 قدم مربع الرقم المرجعي : RL984919 .
10/6/2024
قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز ه.
10/6/2024
*قطعة ارض سكنية. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، فرصة استثمارية مميزه. تمتاز هذه القطعة بموقع .
8/6/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت *المساحة: 21,603 قدم مربع *الرقم المرجعي: RL9849.
8/6/2024
*ارض سكنية:- *مساحة الارض : 27,801 قدم مربع *الرقم المرجعى: LP983512 *لمزيد من المعلومات يرجى الا.
8/6/2024
*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -استثمر للمستقبل ! لا تن.
8/6/2024
ارض تجارية مساحتها : 29,162.44 قدم مربع مساحة البناء : 116,068.21 قدم مربع *هذه الارض عليها تصريح .
7/6/2024
قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما.
7/6/2024
قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما.
7/6/2024
*قطعة ارض سكنية . -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تم.
6/6/2024
-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة: 31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. -هل تريد قطعة ارض .
6/6/2024
-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة: 31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. -هل تريد قطعة ارض .
6/6/2024
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