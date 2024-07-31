امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. *المساحة: 13,875 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL984893 فاين هوم العقارية ذ.م.م. لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 279684 - رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466