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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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*قطعة ارض سكنية : -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. *مساحة الارض :29,448 قدم مربع. *الرقم المرجعى: RL984878 فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2276048

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صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 - تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين.
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اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض تجارية لا تفوت مساحة كبيرة بمدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض تجارية لا تفوت مساحة كبيرة بمدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض تجارية - هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ارتفاع البوديوم :.
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6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية،تبلغ مساحة هذه الأرض:19,800 قدم مربع،رقم مرجعي:RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل .
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر: - يوجد بها مارينا لليخت * المساحة :21,603 قدم مربع * الرقم المرجعى: R.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية-تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع،رقم مرجعي: RL979892 -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك ا.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض سكنية، رقم مرجعي:LP983512 مساحة الارض:27,801 قدم مربع لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سم.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع.ر.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض سكنية،ألمساحه:32,512.58 قدم مربع،رقم مرجع:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سم.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مدينة زايد إحدى المناطق السكنية في مدينة خليفة،التي تقع بأبوظبي،تمتاز مدينة زايد بتصميمها الحديث وال.
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة29,448قدم مربع. مما يجعلها فرصة استثماريةلا تقدر بثمن. تمتاز بموقع مميز،مما يجع.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة:21,603 قدم مربع، رقم مرجعي:RL984919.فاين هوم .
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.تقع بموقع مميز، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه.
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اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة: 31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟ -هل تريد قطعة ارض ل.
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3/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية-للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم-امتلك الان قطعة الارض السكن.
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3/7/2024
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