امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

*قطعة ارض سكنية : ** تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. *المساحة: 29,448 قدم مربع. *الرقم المرجعى: RL984878 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466