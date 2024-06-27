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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*قطعة ارض سكنية : ** تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. *المساحة: 29,448 قدم مربع. *الرقم المرجعى: RL984878 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274810
* ارض سكنية تطل علي البحر * يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL9.
27/6/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
27/6/2024
-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! -تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -تبلغ مساحة 34,353 قدم مرب.
24/6/2024
*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
24/6/2024
أرض سكنية في البطين: -تبلغ مساحة هذه الأرض:19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL964464 شركة فاين هوم ال.
24/6/2024
-أرض سكنية: -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن.
24/6/2024
*ارض سكنية: -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمز.
24/6/2024
*قطعة ارض سكنية تجارية. - هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة ؟. -.
20/6/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
20/6/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت -المساحة:21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984919 .
20/6/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
20/6/2024
تملك ارض سكنية في مدينة زايد -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 لمزيد من المعلو.
19/6/2024
فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع.
19/6/2024
أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0.
19/6/2024
-أرض سكنية -تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الام.
19/6/2024
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