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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

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صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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*قطعة ارض سكنية : ** تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. *المساحة: 29,448 قدم مربع. *الرقم المرجعى: RL984878 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274810

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24/6/2024
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24/6/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

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24/6/2024
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افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

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-أرض سكنية: -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن.
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اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية: -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمز.
القسم: 

اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية تجارية. - هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة ؟. -.
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت -المساحة:21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984919 .
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك ارض سكنية في مدينة زايد -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 لمزيد من المعلو.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الام.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
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