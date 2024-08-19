امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة!أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين. بمساحة تبلغ 11,874 قدم مربع. لا تتردد في الاستفسار، فالفرصة قد لا تكرر! الرقم المرجعي:RL984621 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466