امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

قطعةارض سكنيةتقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموق.

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**أرض سكنية للبيع في منطقة الريمان 1: - استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة .

ارض سكنية ألمساحه:32,512.58 قدم مربع،رقم مرجعي:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/.

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعةالارض هذه في مدينة زايد تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع،رق.

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