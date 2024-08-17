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امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

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صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

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أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين. مما يوفر الكثير من المساحة لتحقيق مشروعك السكني المثالي. استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة ومرافق متكاملة. -مساحة الارض :11,874 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL984621 فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل بالسيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصةالتسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة الشامخة- منطقة الريمان 1
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2024
رقم الإعلان: 2282578

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القسم: 

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14/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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