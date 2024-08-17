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امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين. مما يوفر الكثير من المساحة لتحقيق مشروعك السكني المثالي. استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة ومرافق متكاملة. -مساحة الارض :11,874 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL984621 فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل بالسيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصةالتسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- منطقة الريمان 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282578
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