امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين مما يوفر الكثير من المساحة لتحقيق مشروعك السكني المثالي استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة ومرافق متكاملة -مساحة: 11,874 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984621 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لتواصل بالسيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رخصةالسيد سمير:279684 الرخصة التجارية:CN-1149643 ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466