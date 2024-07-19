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امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين مما يوفر الكثير من المساحة لتحقيق مشروعك السكني المثالي استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة ومرافق متكاملة -مساحة: 11,874 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984621 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لتواصل بالسيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رخصةالسيد سمير:279684 الرخصة التجارية:CN-1149643 ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- الريمان 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277734
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.
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