امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

-استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! -أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين -تتمتع بمساحة كبيرة تبلغ 11,874 قدم مربع. -الرقم المرجعي:RL984621 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466