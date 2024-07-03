امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة رائعه.

*أرض سكنية أرض في منطقة البطين في أبوظبي مساحة كبيرة وموقع متميز، تصلح للاستثمار العقاري أو لبناء من.

**أرض سكنية - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع اح.

فرصة استثمارية لأرض تجارية في منطقة محمد بن زايد، تتمتع بموقع استراتيجي ومساحة ممتازة. -مساحة 34,3.

فرصة استثمارية لأرض تجارية في منطقة محمد بن زايد، تتمتع بموقع استراتيجي ومساحة ممتازة. -مساحة 34,3.

قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.تقع بموقع مميز، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه.

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