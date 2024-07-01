امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين. مساحة11,874 قدم مربع.رقم مرجعي:RL984621 لا تتردد في الاستفسار، فالفرصة قد لا تكرر! فاين هوم العقارية ذ.م.م.التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404،رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643،رقم رخصة (RERA):202401101466