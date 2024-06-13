امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين. *المساحة : 11,874 قدم مربع. *الرقم المرجعى: RL984621 -لا تفوت هذه الفرصة الفريدة للاستثمار في أحد أرقى المناطق السكنية في أبوظبي. -لا تتردد في الاستفسار، فالفرصة قد لا تكرر!! *لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042