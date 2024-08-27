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امتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

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صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

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قطعة ارض سكنيى بموقع مميز مساحة قطعة الارض :40,000قدم مربع،رقم مرجعي:RL985114 استثمر الان في قطعة الارض هذه ولا تنتظر لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/8/2024
رقم الإعلان: 2284531

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صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة:21,603 قدم مربع،رقم رقم مرجعي:RL984919 مزيد.
القسم: 

اتصل

27/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مما يجعلها مثالية لبناء.
القسم: 

اتصل

27/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة:31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار؟ -هل تريد قطعة ارض لبن.
القسم: 

اتصل

27/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض ا.
القسم: 

اتصل

27/8/2024
صورة الاعلان: تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع - في أبو ظبي الإمارات

تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بناية مكونة من: -طابق أرضي-ميزانين-5 طوابق-رووف البناية تحتوي على:2 محلات تجارية-3مكتب 15 شقة كل شق.
القسم: 

اتصل

27/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**ارض سكنية فى مدينة زايد: *المساحه: 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 شركة فاين العق.
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اتصل

27/8/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجاريه في مدينة زايد -تبلغ مساحتها 34,353 قدم مربع استثمر للمستقبل ل.
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23/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-ارض سكنية في موقع مميز و سعر ممتاز -تبلغ ألمساحه 32,512.58 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL982138 شركة ف.
القسم: 

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعةارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه القطعة بموق.
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اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء في.
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23/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض تجارية مساحته:29,162.44 قدم مربع -مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع -هذه الارض عليها تصريح بناء .
القسم: 

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع. -تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة.
القسم: 

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-استثمر الان في قطعة ارض سكنيه بموقع مميز ولا تنتظر -مساحة قطعة الارض:40,000 قدم مربع -الرقم المرجع.
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اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

جزيرةالناريل من المشاريع العمرانية الأكثر تميزاً في ابوظبي،كما انها تقدم لك إطلالات رائعة على البحر .
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23/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة .
القسم: 

اتصل

23/8/2024
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