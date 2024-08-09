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امتلك الان فيلا12غرفة|مسبح |تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا12غرفة|مسبح |تصميم عصري|سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

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*فيلا محمد بن زايد تتكون:- -12 غرف نوم -11 حمام -غرفة خادمة -مكتب -شرفة -مسبح خاص -خزائن مدمجة -المساحة: 12,000 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH984986 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/8/2024
رقم الإعلان: 2281056

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فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة

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9/8/2024
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امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية |

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9/8/2024
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فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف ماستر -مجلس -3مطابخ -غرفة طعام -صالة جلوس -مكتب -غرفتين غسيل -غرفة.
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9/8/2024
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⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين

(للبيع)

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الفيلا تتكون من: -5 غرف نوم رئيسية -صالة -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة -تكييف مركزي -شرفة -حديقة خاصة.
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9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:غرفةمعيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج *.
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9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جراج.
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9/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة *طابق أول:-غرفة رئيسية-صالة رجال.
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9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث وعصرى فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا تصميم حديث وعصرى فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جراج.
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9/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة ماستر-غرفة غسيل-مطبخ-تواليت-حوش-.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: تملك فيلتك الان في افضل مناطق ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

تملك فيلتك الان في افضل مناطق ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة معيشة-غرفة طعام-تواليت-جراج-غرفة غسيل-حما.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان فيلا 7 غرف| طابقين |حديقة - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان فيلا 7 غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي ويشمل: -6 غرف رئيسية -مطبخ تحصيري -قاعة كبيرة *طابق أول ويشمل: -غرفة .
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف نوم مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحقة) .
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري وحديث فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري وحديث فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تحتوي الفيلا علي : *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت.
القسم: 

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9/8/2024
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