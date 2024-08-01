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امتلك الان فيلا12غرفة|مسبح |تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

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صورة الاعلان: امتلك الان فيلا12غرفة|مسبح |تصميم عصري|سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا بمحمد بن زايد تتكون من: -12 غرف نوم -11 حمام -غرفة خادمة -مكتب -شرفة -مسبح خاص -خزائن مدمجة -المساحة:12,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH984986 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/8/2024
رقم الإعلان: 2279755

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1/8/2024
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(للبيع)

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*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - مطبخ - مجلس رجال - غرفه ضيوف - غرفه خادمه - غرفه غسيل - صاله عائل.
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1/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ -قاعة *طابق أول: -غرفة رئيسية -مجلس رجالي/مجلس نسائ.
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1/8/2024
صورة الاعلان: ⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين - في أبو ظبي الإمارات

⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: -5 غرف نوم رئيسية -صالة -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة -تكييف مركزي -شرفة -حديقة خاص.
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1/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 4 فلل |مسبح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 4 فلل |مسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل: *الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئي.
القسم: 

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31/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة *الطابق ألاول:-غرفة رئيسية-ص.
القسم: 

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31/7/2024
صورة الاعلان: فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف نوم مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحقة).
القسم: 

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31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا:- *الطابق الارضي: -صاله كبيره للضيوف مع حمام -غرفة للخدامات مع حمام/ستور كبير -المطبخ .
القسم: 

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31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا9 غرف بموقع مميز وتصميم عصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا9 غرف بموقع مميز وتصميم عصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: -9 غرف نوم -11 حمام -مطبخ ملامح رئيسية لهذه الفيلا تشمل: -منطقة معيشة واسعة -غرف.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا12غرفة|مسبح |تصميم عصري|سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا12غرفة|مسبح |تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا بمحمد بن زايد تتكون: -12 غرف نوم -11 حمام -غرفة خادمة -مكتب -شرفة -مسبح خاص -خزائن مدمجة -الم.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4فلل منفصلين - في أبو ظبي الإمارات

فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4فلل منفصلين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي علي: كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي .
القسم: 

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31/7/2024
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