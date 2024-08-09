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امتلك الان فيلا 3 غرف مع بلكونة وحديقة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الفيلا تتكون من طابقين ومقسمين كالاتي: طابق ارضي مكون من:غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-تواليت-غرفة غسيل-جراج-غرفة خادمة-حمام-حوش-حديقة طابق اول ويشمل علي:غرفة نوم ماستر-2غرفة نوم-بلكونة-غرفة-غرفة عائلة -2حمام المساحة:1892.83قدم مربع،رقم مرجعي:VH985568 تواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-•رقم رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|فلل السي شور- منطقة ربدان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281048
فيلا بالريف عبارة عن:4غرف-4حمامات-مطبخ-مجلس-صاله-حديقة-حوش-مدخل خاص بالحوش *المساحة:1,937 قدم مربع،ر.
9/8/2024
فيلا مكونة من: *الطابق الارضي -مجلس -غرفة ضيوف -مطبخ -غرفة غسيل وكي -غرفة خادمة *الطابق الاول .
9/8/2024
*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جراج.
9/8/2024
الفيلا مكونة من: طابق ارضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج طابق .
9/8/2024
فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف ماستر -مجلس -3مطابخ -غرفة طعام -صالة جلوس -مكتب -غرفتين غسيل -غرفة.
9/8/2024
الفيلا تتكون من: -5 غرف نوم رئيسية -صالة -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة -تكييف مركزي -شرفة -حديقة خاصة.
9/8/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:غرفةمعيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج *.
9/8/2024
*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جراج.
9/8/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة *طابق أول:-غرفة رئيسية-صالة رجال.
9/8/2024
*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جراج.
9/8/2024
هذه الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة ماستر-غرفة غسيل-مطبخ-تواليت-حوش-.
9/8/2024
تتكون الفيلا من طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة معيشة-غرفة طعام-تواليت-جراج-غرفة غسيل-حما.
9/8/2024
*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي ويشمل: -6 غرف رئيسية -مطبخ تحصيري -قاعة كبيرة *طابق أول ويشمل: -غرفة .
9/8/2024
تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف نوم مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحقة) .
9/8/2024
**تحتوي الفيلا علي : *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت.
9/8/2024
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