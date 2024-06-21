امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية

*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه -يمك.

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.

*الفيلا مكونة من: منطقة الخارجية: -موقف سيارات واسع -حديقة * طابق ارضي: -مجلس كبير مع حمام ومغاسل-.

*فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : - طابق أرضي - طابق أول - رووف *تحتوي الفيلا على : - 4 .

*كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتين .

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