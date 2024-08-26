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امتلك الان فيلا 2 غرف نوم | بلكونة | حديقة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تتكون الفيلا طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة-جراج-غرفة كهرباء-حمام-حديقة طابق اول:غرفة ماستر-غرفة نوم-غرفة عائلة-2حمام-مجلس المساحة:1,856 قدم مربع،رقم مرجعي:VH985571 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|فلل الشاطئ- منطقة ربدان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284135
*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -مجلس -غرفة -صالة -مطبخ بكامل التجهيزات -غرفة خادمة *طابق اول: -4 غرف.
26/8/2024
مجمع 3فل كل فيلا عباره عن:5غرفه-مجلس-مطبخ كبير-حمام -الدخل السنوي كل فيلاه 180 الف -ساكن عائلات ال.
26/8/2024
فيلا بالريمان1 مكونة: *طابق ارضي: -مجلس -غرفة نوم -صالة -مطبخ مجهز مع مخزن -غرفة خادمة -غرفة غسيل *.
26/8/2024
مجمع فيلتين مزدوجتين: الفيلا الأولى:طابقان،3غرف نوم رئيسية،4غرف نوم مع خزائن،2غرف نوم،غرفة ضيوف،غرفة.
26/8/2024
تحتوي الفيلا على:-7 غرق نوم-صالتين-غرفة طعام-مجلس راقي الرووف يحتوي علىِ:-غرفة خادمة-غرفة غسيل ملااح.
26/8/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ.
26/8/2024
*الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -غرفة معيشة/ صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مطبخ -حمام -حوش -حد.
26/8/2024
فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من 17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -شقة(غ.
26/8/2024
هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: 1.
26/8/2024
تتكون الفيلا من طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة.
26/8/2024
*الفيلا مكونة: *الطابق الارضي: -غرفة معيشة/صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مطبخ -حمام -حوش -حديقة .
26/8/2024
تتكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشة وطعام واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهز.
26/8/2024
تحتوي الفيلا علي: طابق أرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•حدي.
26/8/2024
تحتوي الفيلا علي: طابق الأرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•ح.
26/8/2024
تحتوي الفيلا علي: طابق أرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•حدي.
26/8/2024
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