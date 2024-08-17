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امتلك الان فيلا موقع رائع مساحه جيده فى الشهامه

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صورة الاعلان: امتلك الان فيلا موقع رائع مساحه جيده فى الشهامه - في أبو ظبي الإمارات

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**بيت شعبي يتكون من: - 4 غرف - مجلسين - حمامات - مطبخين - غرفة خدامه - غرفة حارس *المساحة: 18,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH985423 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشهامه- الشهامه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2024
رقم الإعلان: 2282481

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17/8/2024
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(للبيع)

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17/8/2024
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**تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره للضيوف - غرفة للخدامات مع حمام خاص - مطبخ *ال.
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا 8 غرف بمساحة مميزة و موقع - في أبو ظبي الإمارات

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17/8/2024
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القسم: 

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17/8/2024
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القسم: 

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17/8/2024
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فيلا اول ساكن تشطيب ديلوكس موقع مميز على زاويه تحتوي على: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس .
القسم: 

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى المنهل - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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القسم: 

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17/8/2024
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