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امتلك الان فيلا في موقع مميز وبسعر حصري فى مدينة محمد بن زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**بيت شعبي مدينة محمد بن زايد: - طابقين - 6 غرف - مجلس خارجي - مؤجره ذات دخل *المساحة: 22,500 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH110050 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282900
تتكون الفيلا من طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة.
19/8/2024
تحتوي الفيلا علي: طابق أرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•حدي.
19/8/2024
تحتوي الفيلا علي: طابق أرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•حدي.
19/8/2024
** تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - .
19/8/2024
**تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - .
19/8/2024
**تحتوي الفيلا على: - 7 غرق نوم - صالتين - غرفة طعام - مجلس راقي *الرووف: - غرفة خادمة - غرفة.
19/8/2024
**الفيلا تتكون من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم الضيوف - عدد 2 غرفة جلوس - 2 غرفة طعام - مطبخ - مخزن.
19/8/2024
فيلا 5 غرف علي زاويه مع حديقه كبيره وموقع مميز تتكون هذه الفيلا الديلوكس المعدلة بالكامل من: - الط.
19/8/2024
**الفيلا مكونة من: *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: - 16 استديو - شقة (غرفتين وصالة) *المساحة: 6,28.
19/8/2024
الفيلا تتكون من : 9غرف نوم-11حمام-مطبخ ملامح رئيسية لهذه الفيلا تشمل:منطقة معيشة واسعة-غرفة مجلس-مس.
19/8/2024
**تحتوي الفيلا علي: *طابق ارضي: - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات *طابق اول : - 1.
19/8/2024
الفيلا مكونة من :6غرف ماستر -مجلس خارجي ومجلس داخلي مع مغاسل -صالة بالطابق الارضي وصالة بالطابق ال.
19/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - 6 غرف رئيسية - مطبخ استعدادي - قاعة كبيرة. *طابق أول: - غرفة ر.
19/8/2024
**تتكون الفيلا من: - مدخلين - 8 غرف نوم - 10 حمامات - غرفة معيشة - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفت.
19/8/2024
**تحتوي الفيلا علي: *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت .
19/8/2024
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