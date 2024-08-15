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امتلك الان فيلا في موقع مميز وبسعر حصري فى مدينة محمد بن زايد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في موقع مميز وبسعر حصري فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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**بيت شعبي مدينة محمد بن زايد: - طابقين - 6 غرف - مجلس خارجي - مؤجره ذات دخل *المساحة: 22500 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH110050 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282134

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*تحتوي الفيلا على: -7 غرف نوم -صالتين -غرفة طعام -مجلس *الرووف: -غرفة خادمة -غرفة غسيل *ملاحق خارج.
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15/8/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز جدا فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

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- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
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15/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى سى شور

(للبيع)

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15/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم - صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
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15/8/2024
صورة الاعلان: تملك اللان فيلا بموقع مميز وبلكونة فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

تملك اللان فيلا بموقع مميز وبلكونة فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تحتوي الفيلا علي: *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت .
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15/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات حديثه فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات حديثه فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تحتوي الفيلا علي: *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت .
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15/8/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -2 مجلس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسيل ملابس -2 ح.
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري ومميز فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري ومميز فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تحتوي الفيلا علي : *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت.
القسم: 

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15/8/2024
صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من: -17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -.
القسم: 

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15/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا مكونه من: *الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ مجهز - غرفة خادمة -.
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تح.
القسم: 

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14/8/2024
صورة الاعلان: مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بمنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجلس .
القسم: 

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14/8/2024
صورة الاعلان: فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين يحتوي على: الفيلا الأولى:-6 غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام-مطبخ من.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
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