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امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر - في أبو ظبي الإمارات

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تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-مطبخ-مجلس رجال-غرفه ضيوف-غرفه خادمه-غرفه غسيل-صاله عائليه-جراج سيارات *الطابق الاول:-3غرؤفه ماستر-غرفه نوم-غرفه معيشه-2 بلكونه-مخزن *الطابق الروف:-بلكونه-جيم -الفيلا بها طابق توب روووف -اعفاء من رسوم تسجيل -المساحة:5,381 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH985305 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الريمان1- الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2024
رقم الإعلان: 2283293

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