امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

فيلا فاخرة مكونة من طابق أرضي يشمل مطبخ ومجلس رجال وغرف ضيوف وغرف خادمه.الطابق الأول يحتوي على 3 غرف نوم ماستر وغرفة معيشة.تجهز نهاية 2024 مع إعفاء من رسوم التسجيل وصيانة مجانية لمدة 15 شهرًا. المساحة:5,381قدم مربع،رقم مرجعي:VH985305 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة (RERA):202401101466