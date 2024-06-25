امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من: -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان صيانه مجانيه لمده 15 شهر -اعفاء من رسوم خدمه للمطور لمده سنتين -هذه فرصة للباحثين عن استثمار امن -المساحة:5,381 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH985305 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466