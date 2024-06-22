امتلك الان فيلا في الريمان1 | 6 غرف | ماستر

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من: -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان 15 شهر صيانه مجانيه لمده 15 شهر -اعفاء من رسوم خدمه للمطور لمده سنتين -هذه فرصة للباحثين عن استثمار امن -المساحة: 5,381 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH985305 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733