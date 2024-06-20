امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : -6غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان 15 شهر صيانه مجانيه لمده 15 شهر -اعفاء من رسوم خدمه للمطور لمده سنتين -هذه فرصة للباحثين عن استثمار امن -المساحة :5,381 قدم مربع،الرقم المرجعي:VH985305 -شركة فاين هوم العقارية،رخصة التسجيل العقاري: 53733. -لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042