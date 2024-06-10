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امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان 15 شهر صيانه مجانيه لمده 15 شهر -اعفاء من رسوم خدمه للمطور لمده سنتين - هذه فرصة للباحثين عن استثمار امن المساحة : 5,381 قدم مربع،الرقم المرجعي:VH985305 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الريمان1- الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273058
*الفيلا تتكون من : -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي - مطبخ كبير خارجي -مطب.
10/6/2024
تتكون الفيلا من: -8غرف نوم . -8حمامات . -منطقة معيشة وطعام واسعة. -قاعات كبيرة. -أربعة مداخل. -مطابخ.
10/6/2024
فيلا بالريف عبارة عن :4غرف -4حمامات -مطبخ-مجلس-صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش-مؤجرة وتدر دخلا *.
10/6/2024
*تتكون الفيلا من : - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة .
10/6/2024
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10/6/2024
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10/6/2024
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10/6/2024
*فيلا بمدينة خليفة اول ساكن - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه تحتوي على - 6 غرف ماستر - مجلس رج.
10/6/2024
*فبلا مكونة من : *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة *الطابق.
10/6/2024
الفيلا مكنونة: *طابق ارضي: -15غرفة نوم -6غرف معيشه -4 مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكون من: -17 غرف.
10/6/2024
فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف نوم ماستر -مجلس -3مطابخ -غرفة طعام -صالة جلوس -مكتب -غرفتين غسيل -.
10/6/2024
*فيلا تتكون من - 4 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - مخزن - غرفة خادمة - غرفة ألعاب للأطفال - 4.
10/6/2024
الفيلا مكونة من : *طابق ارضي:غرفة معيشة / صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جراج .
10/6/2024
الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: 15,00.
10/6/2024
**فيلا تجارية أسثمارية مكونة من : *2 طابق مقسمين الي : *اربعه شقق: **مميزات الفيلا : * صيانه بالك.
10/6/2024
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