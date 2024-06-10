امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان 15 شهر صيانه مجانيه لمده 15 شهر -اعفاء من رسوم خدمه للمطور لمده سنتين - هذه فرصة للباحثين عن استثمار امن المساحة : 5,381 قدم مربع،الرقم المرجعي:VH985305 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042