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امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف ماستر -مجلس -3 مطابخ -غرفة طعام -صالة جلوس -مكتب -غرفتين غسيل -غرفة خادمة -غرفة سائق -مخزن -4 قاعات -5 شرفات -جاكوزي -سينما -تكييف مركزي -مصعد داخلي -موقف سيارات مظلة -فناء كبير -9 حمامات -الملحق(مطبخ-غرفة غسيل-مخزن-غرفة خادمة) -المساحة:40,000 فدم مربع -الرقم المرجعي:VH984850 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|شخبوط- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282391
**مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة: *تحتوي ال (7) وحدات على الاتي: - 5 شقق غرفة وصالة - 2 استو.
16/8/2024
**مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة من الأتي: *طابق ارضي : - 2 استوديو - 2 شقة بغرفة نوم .
16/8/2024
فيلا 5 غرف ذات موقع مميز مع ترجيع الايجار تتكون هذه الفيلا من: ** الطابق الأرضي : - غرفة ضيوف مع .
16/8/2024
**مجمع فلل مكون من 2 فيلا بمنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم (غرفتين منهم ماستر) .
16/8/2024
*الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة/سائق -صال.
16/8/2024
هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة:15.
16/8/2024
**المجمع يتكون من: *الطابق الارضى: - مجلس واسع - غرفه طعام - مغاسل - يوجد حمام للمجلس . - مطبخ .
16/8/2024
**كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .
16/8/2024
تتكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشه واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهزة بأنا.
16/8/2024
*المجمع عبارة عن: *الفيلا الرئيسية: - 7 غرف ماستر - غرفة خادمة - غرفة سائق - حوش - موقف سيارات.
16/8/2024
**مجمع فـلل مكون من: - ثلاث غرف ماستر . - مجلـس . - حمـام . - غرفة عاملة . - مطبخ خلفي . - حوش خلف.
16/8/2024
**مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: - 6 غرف نوم - مجلس - صاله طعام - صاله جلوس - غرفه خادمه - مطبخ - م.
16/8/2024
الفيلا مكونة من: طابق أرضي:غرفتين نوم-غرفة معيشة-مجلسين-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة عائلة-مطبخين-.
16/8/2024
**مجمع فلل يتكون من: • 8 غرف نوم ماستر • مجلس رجال • مجلس حريم • صاله جلوس • صاله طعام • مطبخ رئيسي.
16/8/2024
*مجمع فلتين بالبطين:- *الفيلا الأولى: *طابق ارضي:غرفة ماستر-مطبخ داخلي-صاله-مجلس-غرفة سائق *طابق اول.
16/8/2024
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