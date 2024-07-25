امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني-ملاحق خارجية *الطابق الأرضي .

فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة هذه الفيلا مكونة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / صا.

مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: طابق ارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة-مطبخ-مخزن-2حمام طابق اول:3غرف نوم-.

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