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امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: 7غرف نوم ماستر-مجلس -3مطابخ-غرفة طعام-صالة-مكتب-2غرف غسيل-غرفة خادمة . -غرفة سائق-مخزن-4قاعات-5شرفات-جاكوزي-سينما-تكييف مركزي-مصعد- باركينج ملحق يشمل:مطبخ-مخزن-غرفة خادمة-مخزن المساحة:40,000 فدم مربع،رقم مرجعي:VH984850 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 -رخصة التسجيل العقاري:53733 •اسم الشركة:شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276807
مجمع فلتين بالمشرف مقسمه الى: -(32) استديو بمطبخ مجهز بالكامل -( 7 ) شقق بغرفة نوم واسعه -المساحة:1.
12/7/2024
*مجمع فيلتين: طابق ارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2 حمام طابق اول: -3 غرف نوم -صال.
12/7/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
12/7/2024
يقدم هذا المجمع ثلاث فلل فاخرة كل فيلا مكونة من(طابق أرضي، طابق أول،ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة مع.
12/7/2024
تتكون الفيلا من :8غرف نوم-8حمامات-منطقة معيشة وطعام واسعة-قاعات كبيرة-أربعة مداخل. •مطابخ مجهزة بأنا.
12/7/2024
فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن:6غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي-صالات-مطبخ رئيسي-مطبخ تحضي.
12/7/2024
تاونهاوس غرفتين مع غرفه خادمه صف اول موقع مميز التاونهاوس مكون من : * طابق ارضي : - غرفه معيشه / ط.
12/7/2024
*مجمع فلتين بموقع مميز *الفيلا الاولى مكونة: -5 غرف ماستر -مجلس -غرفة طعام -صاله كبيره -غرفة خادمه/س.
12/7/2024
*فيلا مكونة: -8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي+غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل با.
12/7/2024
عيادة طبية: -تحتوي على 4طوابق(بدروم+3 طوابق): -15عيادة-3غرف علاج-غرفة جراحات كبيرة/جراحات صغيرة-غرف .
12/7/2024
فيلا سوبر ديلوكس مكونة من:10 غرف نوم-3 صالات-مجلسين-غرفة خادمة -مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع غرفة طعام.
12/7/2024
تتكون الفيلا من: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديق.
12/7/2024
مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من:الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني -ملاحق خارجية الطابق الأرضي يتك.
12/7/2024
تاونهاوس صف اول علي زاويه بحديقه كبيره التاونهاوس يقع علي زاويه وبمساحه ارض كبيره ويحتوي علي : * ط.
12/7/2024
فيلا بمدينة خليفة اول ساكن تشطيب ديلوكس: *موقع مميز على زاويه تحتوي على: -6غرف ماستر -مجلس رجال ب.
12/7/2024
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