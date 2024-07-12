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امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

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صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: 7غرف نوم ماستر-مجلس -3مطابخ-غرفة طعام-صالة-مكتب-2غرف غسيل-غرفة خادمة . -غرفة سائق-مخزن-4قاعات-5شرفات-جاكوزي-سينما-تكييف مركزي-مصعد- باركينج ملحق يشمل:مطبخ-مخزن-غرفة خادمة-مخزن المساحة:40,000 فدم مربع،رقم مرجعي:VH984850 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 -رخصة التسجيل العقاري:53733 •اسم الشركة:شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2024
رقم الإعلان: 2276807

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صورة الاعلان: افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق - في أبو ظبي الإمارات

افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق

(للبيع)

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مجمع فلتين بالمشرف مقسمه الى: -(32) استديو بمطبخ مجهز بالكامل -( 7 ) شقق بغرفة نوم واسعه -المساحة:1.
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12/7/2024
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مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

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*مجمع فيلتين: طابق ارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2 حمام طابق اول: -3 غرف نوم -صال.
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12/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
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12/7/2024
صورة الاعلان: امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك لستمتع بحياة الفخامة في مجمع 3فلل في المنتزه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

يقدم هذا المجمع ثلاث فلل فاخرة كل فيلا مكونة من(طابق أرضي، طابق أول،ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة مع.
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12/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من :8غرف نوم-8حمامات-منطقة معيشة وطعام واسعة-قاعات كبيرة-أربعة مداخل. •مطابخ مجهزة بأنا.
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12/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن:6غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي-صالات-مطبخ رئيسي-مطبخ تحضي.
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: تاونهاوس غرفتين مع غرفه خادمه صف اول موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

تاونهاوس غرفتين مع غرفه خادمه صف اول موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تاونهاوس غرفتين مع غرفه خادمه صف اول موقع مميز التاونهاوس مكون من : * طابق ارضي : - غرفه معيشه / ط.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلتين بموقع مميز *الفيلا الاولى مكونة: -5 غرف ماستر -مجلس -غرفة طعام -صاله كبيره -غرفة خادمه/س.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا مكونة: -8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي+غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل با.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم - في أبو ظبي الإمارات

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

عيادة طبية: -تحتوي على 4طوابق(بدروم+3 طوابق): -15عيادة-3غرف علاج-غرفة جراحات كبيرة/جراحات صغيرة-غرف .
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا سوبر ديلوكس مكونة من:10 غرف نوم-3 صالات-مجلسين-غرفة خادمة -مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع غرفة طعام.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديق.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من:الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني -ملاحق خارجية الطابق الأرضي يتك.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: تاونهاوس صف اول علي زاويه بحديقه كبيره - في أبو ظبي الإمارات

تاونهاوس صف اول علي زاويه بحديقه كبيره

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تاونهاوس صف اول علي زاويه بحديقه كبيره التاونهاوس يقع علي زاويه وبمساحه ارض كبيره ويحتوي علي : * ط.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن تشطيب ديلوكس: *موقع مميز على زاويه تحتوي على: -6غرف ماستر -مجلس رجال ب.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
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