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امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى مدينة شخبوط
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**فيلا تتكون من: - 7 غرف نوم ماستر - مجلس - 3 مطابخ - غرفة طعام - صالة جلوس - مكتب - غرفتين غسيل - غرفة خادمة - غرفة سائق - مخزن - 4 قاعات - 5 شرفات - جاكوزي - سينما - تكييف مركزي - مصعد داخلي - موقف سيارات مظلة - فناء كبير - 9 حمامات *المساحة: 40,000 فدم مربع *الرقم المرجعى: VH984850 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283104
**الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *الفيل.
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: •8 غرف نوم •8 حمامات •منطقة معيشة وطعام •قاعات كبيرة •أربعة مداخل •مطابخ مجهز.
20/8/2024
**فيلا مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غرف.
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة.
20/8/2024
**فيلا بمدينة خليفة اول ساكن: - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - م.
20/8/2024
يتكون المجمع من 4فلل,فيلا رئيسية و3فلل أخرى: الفيلا الرئيسية مكونة من:6غرف نوم-غرفه طعام-مغاسل-مجلسي.
20/8/2024
**فيلا مكونة من: *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة * الطا.
20/8/2024
مجمع فلل يتكون من32فيلا كل فيلا تتكون من: طابق أرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غر.
20/8/2024
**الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة -.
20/8/2024
**هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: - (7) غرف نوم ماستر -.
20/8/2024
**فيلا في الريمان1: - 5 عدد غرف نوم - غرفة خادمة - 7 حمامات - بلكونة - صالة - فناء كبير *مميز.
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: - 4 غرف - 5 حمامات - صالة - مجلس - غرفة خادمة - مواقف مغطاة - مطبخ *المساحه : 5.
20/8/2024
مجمع3فلل كل فيلا عباره عن:5غرفه-مجلس-مطبخ كبير-حمام-الدخال السنوي كل فيلاه 180الف-ساكن عائلات المساح.
20/8/2024
** تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - .
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة الملا.
20/8/2024
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