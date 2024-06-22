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امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى سى شور
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام - حوش - حديقة - جراج *الطابق الاول: - غرفة نوم ماستر - 2 غرفة نوم - غرفة عائلة - 2 حمام - بلكونة *المساحه: 1,892.83 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH985223 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رخصة التسجيل العقاري : 53733 استفسارات عامة | 026592300 •رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 •رقم ترخيص الهيئة العقارية (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|سى شور- سى شور
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274152
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