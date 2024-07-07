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امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى الشامخه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*الفيلا عبارة عن : *الطابق الارضى: - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام/جلوس - مطبخ - غرفة خادمة *الطابق الاول: - 4 غرف نوم - صالة - بلكونة - مطبخ صغير *الرووف *المساحة:5,604 قدم مربع *الرقم المرجعي:VH983571 للتواصل مع السيد سمير : 0503070042 • رخصة التسجيل العقاري : 53733 • رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 •رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 •رقم ترخيص الهيئة العقارية (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276213
*مجمع 3 فلل مقسم الي:- -فيلتين كل فيلا مكونة: -6 غرف نوم -صالة -مجلس -غرفة طعام -مطبخين -8 حمامات *.
7/7/2024
مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من:- -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات .
7/7/2024
*مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض:- *كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضي -مجلس رئيسي -غرفة جلوس -غرفة عائلة .
7/7/2024
*المجمع مكون من 3 فلل:- فيلا رئيسيةوفيلتين صغيرتين: *الفيلا رئيسية: -7 غرف نوم -مجلس -صالة طعام -غرف.
6/7/2024
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6/7/2024
*المجمع يقع على زاوية وشارعين:- *كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة .
6/7/2024
تتكون الفيل من: *الطابق الارضي:-مجلس -غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ جاهز+مخزن-غرفة خادمة-غرفة غسيل *الطابق.
6/7/2024
-ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي مث.
6/7/2024
تتكون الفيل من: *الطابق الارضي:-مجلس -غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ جاهز+مخزن-غرفة خادمة-غرفة غسيل *الطابق.
6/7/2024
المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة عائل.
6/7/2024
فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
6/7/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس الرجال -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا .
6/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة ملابس - غرفة .
6/7/2024
فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: *2طابق مقسمين الي:-اربعه شقق *مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا -.
6/7/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ استعدادي -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة رئيسية واح.
6/7/2024
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