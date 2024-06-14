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امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى الشامخه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*الفيلا عبارة عن طابق ارضي وطابق اول وطابق روف *مقسمين كالاتي : *الطابق الارضى - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام/جلوس - مطبخ - غرفة خادمة *الطابق الاول - 4 غرف نوم - صالة - بلكونة - مطبخ صغير *طابق الرووف *المساحة:5,604 قدم مربع *الرقم المرجعي:VH983571 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 • رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 • رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273716
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -صالة -مجلس -غرفة معيشة/طعام -مطبخ -غرفة الملابس -غرفة ال.
14/6/2024
*الفيلا مكونة من: *لطابق الأرضي: -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة .
14/6/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حو.
14/6/2024
*فيلا تجارية على زاوية و شارعين : -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرفتين و صا.
14/6/2024
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14/6/2024
*فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطبخين -12 .
14/6/2024
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14/6/2024
فيلا تتكون من طابقين وملحقين وحديقة: الطابق الارضي يحتوي علي:غرف نوم-مجلس -صالة جلوس-غرفة طعام مع م.
14/6/2024
*هذه الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ .
14/6/2024
*الفيلا مكونة من: -منطقةالخارجية: -موقف سيارات -حديقة *طابق ارضي: -مجلس كبير مع حمام -مصعد -منطقة .
14/6/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - مجلس - صالتين عائلة - صالة طعام - غرفة خادمة - مطب.
14/6/2024
تتكون الفيلا من طابق أرضي ويشمل:غرفة نوم ماستر-مجلس -غرفة المعيشة -صالة الطعام -مطبخ -استور غرفة خا.
14/6/2024
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14/6/2024
*فيلا6 غرف نوم جديدةومستقلة: *طابق أرضي: -2 مدخل -غرفة معيشة -مجلس مع حمام -غرفة طعام وحمام -غرفة نو.
14/6/2024
الفيلا مكونة من:6غرف نوم-مجلس-غرفة الطعام-غرفة جلوس-مطبخ-مخزن -غرفة خادمة-7حمامات ملحق خارجي مكون من.
14/6/2024
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