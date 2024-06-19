امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى البطين

تتكون الفيلا من: * طابق باسمينت: - غرفة سائق - مواقف للسيارات - مطبخ كبير - غرف الخزانات * الطابق الارضي : - صالة كبيرة مع مجلسين - غرفتين نوم ماستر - مطبخ رئيسي - حمامين * الطابق الاول: - جناحين مساحه كبيره جدا مع حمام و غرفة ملابس + خزائن في الحائط - 4 غرف نوم ماستر - مطبخ تحضيري - صاله كبيره * الرووف: - 3 غرف للخدم - صالة رياضة مع جاكوزي *المساحة:7,704 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH983739 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042