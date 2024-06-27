امتلك الان | فيلا فاخرة بمساحة واسعة | مع حديقة تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - مخزن - غرفة غسيل - غرفة خادمة مع حمام - تواليت *الطابق الأول: - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفتين نوم مع بلكونة - غرفة دراسة مع بلكونة - حمام المنطقة الخارجية: - حديقة - باركنج لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : VH984921 رخصة التسجيل العقاري : 53733