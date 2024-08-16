امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي

فيلّا جديدة ومستقلة على شارع رئيسي، تضم 6 غرف نوم، 3 صالات، مطبخ مجهز، غرفة خادمة، وغرفة غسيل. تشمل الطوابق شرفات، مناطق للمعيشة، مخازن، حوش كبير، منطقة شواء، وألعاب للأطفال، بالإضافة إلى تكييف مركزي. مساحة الأرض:40،000 قدم مربع-مساحة ارض كبيرة مع امكانية بناء فلل اخرى رقم مرجعي:VH980286 فاين هوم العقاريةذ.م.م-تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733