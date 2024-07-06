امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي

فيلا جديدة ومستقلة بموقع مميز على شارع رئيسي، تحتوي على 6 غرف نوم ماستر، مجلس، غرف معيشة متعددة، مطبخ مجهز، حوش كبير، منطقة شواء ولعب الأطفال. تصميم فاخر وتكييف مركزي لضمان راحتك. مساحة الأرض:40،000 قدم مربع-رقم مرجعي:VH980286،مساحة ارض كبيرة مع امكانية بناء فلل اخرى،فاين هوم العقارية ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643- رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733