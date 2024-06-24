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امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا مكونة من: *طابق أرضي: -2 مدخل -غرفة طعام -مجلس -غرفة طعام وحمام -غرفة نوم ماستر بخزائن -مطبخ -غرفة تخزين/خادمة *طابق اول: -غرفة نوم رئيسيةبخائن -3غرف نوم رئيسية -2غرفة معيشة -مخزن *طابق ثاني: -غرفة نوم رئيسية -غرفة معيشة *المنطقة الخارجية: -حوش -منطقةالشواء/حديقة مساحةالأرض:40،000 قدم مربع الرقم المرجعي:VH980286 شركة فاين هوم العقارية التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصةالتسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274401

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*تتكون الفيلا من : - 6 غرف ماستر - مجلس كبير - مطبخ بمدخل منفصل - غرفة طعام\ معيشة كبيرة - غرفة .
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24/6/2024
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*فيلا تحتوي علي الاتي ثلاث طوابق : *الطابق الارضي ويشمل : - غرفه ماستر - مجلسين - غرفه خادمه - مطب.
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24/6/2024
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24/6/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : *الطابق الأرضى: - غرفة نوم - غرفة العائلة - مجلس - قاعة الطعام - م.
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24/6/2024
صورة الاعلان: شركة فاين هوم العقارية - في أبو ظبي الإمارات

شركة فاين هوم العقارية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من: -11 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حوش .
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24/6/2024
صورة الاعلان: فرصة تملك | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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*الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تحضي.
القسم: 

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24/6/2024
صورة الاعلان: فرصة تملك | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين - في أبو ظبي الإمارات

فرصة تملك | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تحضي.
القسم: 

اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: لاتفوت الفرصة ! فيلا فاخرة 5غرف ماستر & مسبح وحديقة - في أبو ظبي الإمارات

لاتفوت الفرصة ! فيلا فاخرة 5غرف ماستر & مسبح وحديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

لاتفوت الفرصة ! فيلا فاخرة 5غرف ماستر&مسبح وحديقة الفيلا تتكون من : - 5 غرف نوم ماستر مع خزائن بال.
القسم: 

اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل مميز فى منطقة المرور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فلل مميز فى منطقة المرور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4 فلل: الفيلا الرئيسية: *طابق الارضي -غرفة ضيوف -مجلس -غرفة عائلة -صالة طعام -مطبخ -3 حم.
القسم: 

اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: فيلا 6 غرف حديثة أول ساكن _ لحياة استثنائية - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 6 غرف حديثة أول ساكن _ لحياة استثنائية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: *طابق ارضي:-غرفتين نوم-غرفةمعيشة-غرفة اطفال-مطبخ-غرفة خادمة\سائق-غرفة طعام-مجلس-مخز.
القسم: 

اتصل

24/6/2024
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