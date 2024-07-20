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امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي فى مدينة خليفه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: -2 مدخل -غرفة معيشة -مجلس -غرفة طعام -غرفة نوم -مطبخ -غرفة تخزين -غرفة خادمة -غرفة غسيل *طابق اول: - جناح غرفة نوم - 3 غرف نوم - 2 غرفة معيشة - مخزن *طابق ثاني: - غرفة نوم - غرفة معيشة *منطقة خارجية: - حوش - منطقة شواء - منطقة لعب الأطفال - تكييف مركزي *مساحة الأرض: 40،000 قدم مربع *رقم مرجعى: VH980286 فاين هوم العقارية ذ.م.م للتواصل:0503070042 الرخصة التجارية:CN-1149643 رخصة (RERA):202401101466 رخصة السيد سمير:279684 رخصة التسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277854
* الفيلا تتكون من :10 غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ تحضيري غرفة خادمة-غرفة غسيل-حوش-مخزن-م.
20/7/2024
تتكون الفيلا: -6 غرف ماستر -مجلس كبير -مطبخ بمدخل منفصل -غرفة طعام\ معيشة كبيرة -غرفة خادمة -صالة -غ.
20/7/2024
هذه الفيلا مكونة من:مجلسين-10غرف نوم -غرفة جلوس-صالة طعام-غرفة خادمة -غرفة سائق-مطبخ-مطبخ تحضيري-ستو.
20/7/2024
*الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية: - موقف سيارات واسع - حديقة *طابق ارضي: - مجلس كبير - مصعد - .
20/7/2024
* مجمع 5فلل اول ساكن مكون من: -11شقه(3غرف نوم وصالة)-3شقق(غرفتين نوم وصالة) المميزات:غرفة حارس-3مداخ.
20/7/2024
فيلا تتكون من:-طابق ارضي-طابق اول-ملحق خارجي-ملحق اخر-حديقة *الطابق الارضي:-4غرف نوم-مجلس-صالة-غرفة.
20/7/2024
إعلان عن مجمع فلل فيلا رئيسية كبيرة:7غرف نوم-مجلس-صالة طعام-غرفة خادمة-مطبخ-غرفة غسيل-8حمامات فيلتان.
20/7/2024
*تتكون الفيلا: الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -صالتين عائلة -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة غسيل .
20/7/2024
المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ.
20/7/2024
*المجمع يتكون من 3 فلل: *كل فيلا مكونة من ( طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي : - غرفة م.
20/7/2024
* مجمع 3فلل مقسم الي: -فيلتين كل فيلا مكونة من:6غرف نوم-صالة-مجلس-غرفة طعام-مطبخين-8حمامات *الفيلا ا.
20/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة ماستر-مجلس-غرفة معيشة-صالة طعام-مطبخ-استور-غرفة خادمة-3 حمام .
20/7/2024
*مجمع فلل في ال نهيان يتكون من : (طابق ارضي - طابق اول - رووف) *الطابق الارضي: - غرفة معيشة - غر.
20/7/2024
مجمع فلل يتكون من 5 فلل: كل فيلا تتكون من : *الطابق ألارضي : - مجلس مع حمام ضيوف - صالة - مطبخ ر.
20/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق باسمينت: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرف الخزانات *الطابق الارضي: -صالة مع م.
20/7/2024
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