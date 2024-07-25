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امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*فيلا بحدائق الراحة تتكون: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة / بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديقة -موقف سيارات -المساحة : 6,242 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH984932 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصةالسيد سمير: 279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفة أ- مدينة خليفة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278629
*تتكون الفيلا من: *7 شقق كل شقة تحتوي علي: - 3 غرف نوم - صالة *مساحةالارض: 6,400 قدم مربع *الرقم.
25/7/2024
*تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - مط.
25/7/2024
*تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - ح.
25/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - مطبخ كبير - مخزن - غرفة غسيل - غرفة خادمة *الطابق الاول: - صا.
25/7/2024
*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام .
25/7/2024
*تحتوي الفيلا على:-7 غرف نوم-صالتين-غرفة طعام-مجلس راقي *الرووف:-غرفة خادمة-غرفة غسيل *ملاحق خارجية.
25/7/2024
*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون: *الطابق الارضي: - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مخزن - حمام *الطا.
25/7/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
25/7/2024
*فيلا تجاريه،عيادة طبية: -4طوابق -15عيادة -3غرف علاج -غرفة عمليات للجراحةالكبيرة/الصغيرة -2غرف للانت.
25/7/2024
تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم الضيوف-عدد 2 غرفة جلوس-2 غرفة طعام-مطبخ-مخزن-غسيل ملاب.
25/7/2024
فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين مكونة من: -17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -شقة(غرفتي.
25/7/2024
تحتوي الفيلا علي: *الطابق الارضي ومكون من: -15 غرفة نوم -6 غرف معيشه -4 مطابخ -10حمامات *الطابق .
25/7/2024
*الفيلا تتكون من: - 11 غرف ماستر - مجلس حريمى - مجلس الرجال - صالة جلوس - صالة طعام - جاكوزي - .
24/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة الملاب.
24/7/2024
*الفيلا تتكون من: - 10 غرف نوم - 10 حمام - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ تحضيري - غرفة خادم.
24/7/2024
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