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امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف - في أبو ظبي الإمارات

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تتكونالفيلا من: -5غرف -5 حمامات -غرفةخادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديقة -موقف سيارات -المساحة : 6,242 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH984932 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة: 54404 رخصةالتسجيل العقاري : 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الراحة جرادن- مدينة خليفة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2024
رقم الإعلان: 2274071

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21/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

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21/6/2024
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(للبيع)

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21/6/2024
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القسم: 

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21/6/2024
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(للبيع)

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القسم: 

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21/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

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21/6/2024
صورة الاعلان: مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

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21/6/2024
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