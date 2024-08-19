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امتلك الان فيلا تصميم عصري فى سى شور

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

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**تحتوي الفيلا علي: *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت •مرآب •حوش •حديقة *الطابق الأول: •غرفة نوم ماستر •3 غرف نوم •غرفة عائلة •حمامين •شرفة *المساحة: 2,716 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH985582 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رخصة السيد / سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سى شور- سى شور
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2282892

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صورة الاعلان: امتلك الان فيلا 2 غرفة نوم | بلكونة | حديقة | - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا 2 غرفة نوم | بلكونة | حديقة |

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة.
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19/8/2024
صورة الاعلان: تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة - في أبو ظبي الإمارات

تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلا علي: طابق أرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•حدي.
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اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة - في أبو ظبي الإمارات

تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلا علي: طابق أرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•حدي.
القسم: 

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19/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

** تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - .
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19/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - .
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19/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى مدينة الرياض - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى مدينة الرياض

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تحتوي الفيلا على: - 7 غرق نوم - صالتين - غرفة طعام - مجلس راقي *الرووف: - غرفة خادمة - غرفة.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى حدائق الجولف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري فى حدائق الجولف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا تتكون من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم الضيوف - عدد 2 غرفة جلوس - 2 غرفة طعام - مطبخ - مخزن.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 5 غرف علي زاويه مع حديقه كبيره وموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 5 غرف علي زاويه مع حديقه كبيره وموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا 5 غرف علي زاويه مع حديقه كبيره وموقع مميز تتكون هذه الفيلا الديلوكس المعدلة بالكامل من: - الط.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين فى الزعاب - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين فى الزعاب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا مكونة من: *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: - 16 استديو - شقة (غرفتين وصالة) *المساحة: 6,28.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا9 غرف بموقع مميز وتصميم عصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا9 غرف بموقع مميز وتصميم عصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من : 9غرف نوم-11حمام-مطبخ ملامح رئيسية لهذه الفيلا تشمل:منطقة معيشة واسعة-غرفة مجلس-مس.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تحتوي الفيلا علي: *طابق ارضي: - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات *طابق اول : - 1.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: |فيلا راقية بمساحة واسعة | تشطيب مميزة | تملك الان - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا راقية بمساحة واسعة | تشطيب مميزة | تملك الان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من :6غرف ماستر -مجلس خارجي ومجلس داخلي مع مغاسل -صالة بالطابق الارضي وصالة بالطابق ال.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا مميزه جدا تشطيب عصرى فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا مميزه جدا تشطيب عصرى فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - 6 غرف رئيسية - مطبخ استعدادي - قاعة كبيرة. *طابق أول: - غرفة ر.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: - مدخلين - 8 غرف نوم - 10 حمامات - غرفة معيشة - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفت.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا تتكون من: *الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بمجهز مع مخزن - غرفة.
القسم: 

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19/8/2024
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